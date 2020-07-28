Красногорск, 28 июля 2020, 09:51 — REGNUM В Московской области ещё 251 человек завершил лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 28 июля сообщили в подмосковном оперштабе.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.
Всего с начала распространения вируса в регионе вылечили от инфекции 45 787 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, ещё 827 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве.
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