Красногорск, , 09:51 — REGNUM В Московской области ещё 251 человек завершил лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 28 июля сообщили в подмосковном оперштабе.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.

Всего с начала распространения вируса в регионе вылечили от инфекции 45 787 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 827 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве.

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