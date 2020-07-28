Горно-Алтайск, , 09:50 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1501. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 25 новых случаев.

«Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у девяти жителей Шебалинского района, в том числе у семи детей; у шести жителей города Горно-Алтайска и у ребенка в Майминском районе», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц 26 пациентов. Всего к настоящему времени излечились 1023 человека. Зарегистрировано также 7 летальных случаев, в 4 из которых причиной смерти стал COVID-19.

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