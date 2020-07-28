Терновский район, Воронежская область, , 09:49 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусом выявлена в поселке Дубровка Терновского района Воронежской области, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Положительные результаты тестов на коронавирус за период с 18 по 24 июля были подтверждены у 29 жителей посёлка. Все переносят заражение бессимптомно или в лёгкой форме, никому госпитализация не понадобилась. Пациенты находятся под наблюдением врачей. В посёлке проводятся противоэпидемические мероприятия.

Глава Терновского района Павел Чибисов сообщил РИА «Воронеж», что «территория населенного пункта находится под контролем. Выезжающих и приезжающих практически нет: люди очень дисциплинированные. Муниципалитет провел беседы с жителями. Все контакты минимизировали, общественные места посещают только в случае крайней необходимости».

Всего в Воронежской области на 28 июля сообщалось о 10 890 подтверждённых случаях заражения, 10 469 человек выздоровели, 89 умерли.