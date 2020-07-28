Белвью, США, , 09:49 — REGNUM Разработчики из Sucker Punch выпустили масштабное обновление для игры Ghost of Tsushima. Об этом сообщалось 27 июля на официальном сайте студии.

В обновлении 1.05 геймеров ожидает множество нововведений. Главным из них станет «летальный» уровень сложности — в нём противники ведут себя куда агрессивнее и наносят больше урона.

Напомним, Ghost of Tsushima — это ролевой экшен от американской студии Sucker Punch. Игра получила положительные отзывы от геймеров и критиков.

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