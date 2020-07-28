Токио, , 09:48 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии проведет первое общенациональное исследование психологического состояния граждан, сообщает газета Mainichi.

Исследование пройдет онлайн и затронет 10 тыс. человек. Оно покажет, способствуют ли требования государства избегать необязательных контактов с людьми росту количества депрессивных состояний. Опрос попытается выяснить, как люди справлялись со стрессом в апреле и мае, когда в Японии был введен режим чрезвычайного положения. Именно в эти два месяца увеличилось количество обращений за психологической поддержкой, особенно среди людей в возрасте 40−60 лет.

Результаты исследования будут использованы местными центрами психологического здоровья и центрами социального обеспечения по всей стране. Ожидается, что новые статистические данные помогут эффективно реагировать на психологические заболевания в будущем в случае если тяжелая эпидемиологическая ситуация повторится.

Профессор университета Цукуба Хирокадзу Тачикава, специализирующийся на предотвращении самоубийств, поддержал правительственный проект, напомнив, что Япония отстает от других стран в количестве широкомасштабных опросов, связанных с психологическими проблемами. Он также сказал: «я надеюсь, [правительство] разработает вопросы так, чтобы они помогали найти пути решения проблемы, а не просто показывали процент тех, кто столкнулся с депрессией».