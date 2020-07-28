Пермь, , 09:47 — REGNUM В Пермском крае на сегодняшний день 152 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них семеро — мультистобалльники, сообщает краевой минобр.

«Несмотря на дистанционное окончание учебного года в условиях пандемии, пермские выпускники достойно справляются с ЕГЭ», — отметили в ведомстве.

В Перми высший балл ЕГЭ сразу по двум предметам получили четыре выпускника. Выпускник гимназии №2 получил высший балл на госэкзаменах по математике и физике, выпускник школы №9 — по математике и информатике, выпускник школы №146 и выпускница лицея №4 — по географии и русскому языку.

Пока известны результаты ЕГЭ по семи предметам: географии, литературе, информатике, русскому языку, математике, истории и физике. До 3 августа станут известны результаты по остальным ЕГЭ.

В Прикамье в 2020 году ЕГЭ в основной период сдавали 11 656 человек, среди которых 10 239 — выпускники 2020 года, 1226 — выпускники прошлых лет и 209 — студенты учреждений среднего профессионального образования.

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