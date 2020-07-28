Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Запах гари в Екатеринбурге может ощущаться из-за пожаров, разгоревшихся на территории Ивдельского городского округа (Свердловская область). Об этом сообщают в Уралгидромете.

Как передаёт «Областная газета», в управлении связывают запах с лесными пожарами на севере региона. В окрестностях Екатеринбурга сейчас ничего не горит, однако имеется северный ветер.

Ранее на территории Ивдельского ГО объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность из-за засухи.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале сохранится высокая пожарная опасность