Ташкент, , 09:46 — REGNUM Профессиональная футбольная лига Узбекистана перенесла все соревнования в связи с продлением карантина в стране, сообщили в Ассоциации футбола Узбекистана.

27 июля в ассоциации рекомендовали не проводить матчи в этот период. Профессиональна футбольная лига (ПФЛ) Узбекистана приостановила все турниры до 15 августа.

Напомним, ранее ПФЛ приостановила матчи в рамках первой лиги и женской высшей лиги. Однако было принято решение о продолжении матчей Суперлиги и Про-лиги 3−15 августа. Решение пересмотрели после заражения коронавирусом нескольких футболистов.

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