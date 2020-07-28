Токио, , 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout. Однако геймеров из России ждёт другой набор бесплатных проектов, сообщила «Игромания» 27 июля.

Из-за запрета на выход Call of Duty: Modern Warfare 2 в России, проект от Infinity Ward заменили на кооперативную аркаду «Безумцы». Новые бесплатные игры станут доступны подписчикам PS Plus уже 4 августа 2020 года.

Напомним, релиз ремастера Call of Duty: Modern Warfare 2 в России отменили из-за внутренней цензуры компании Activision. Вероятно, это произошло из-за скандальной миссии «Ни слова по-русски».

Читайте ранее в этом сюжете: Теперь официально: продолжение игры Persona 5 выйдет на Западе

Читайте развитие сюжета: В Ghost of Tsushima появился новый «летальный» уровень сложности