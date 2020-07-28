Пятигорск, Ставропольский край, , 09:50 — REGNUM Многоквартирный дом (МКД) для переселения 55 семей из ветхого и аварийного жилья возведут в городе-курорте Пятигорске. Средства на строительство выделят из фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM 28 июля в управлении по информполитике правительства региона.

Строительство восьмиэтажного дома будет вестись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проектная документация на возведение объекта уже получила положительное заключение госэкспертизы. Планируется, что строительные работы начнутся до конца текущего года, а люди смогут переехать в новое жилье уже в 2021 году.

В управлении добавили, что в настоящее время в крае также идет строительство пятиэтажного МКД для переселения граждан из аварийного жилья в городе Георгиевске. Там запланировано расселение 161 человека. Кроме того, в этом году планируется также переселить 74 человека в Ессентуках и двух граждан в Ставрополе.