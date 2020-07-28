Ханты-Мансийск, 28 июля 2020, 09:43 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения за сутки: Сургут — 46 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 39; Нижневартовск — 32; Нефтеюганск — 15.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 28 июля зарегистрировано 15 817 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них вылечилось 11 687 человек, скончались 128 человек.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 28 июля составляет 0,9.