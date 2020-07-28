Брюссель, , 09:48 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бельгии было выявлено 402 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 28 июля следует из данных бельгийского института здравоохранения Sciensano.

По его данным, на сегодняшний общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 66 428 (накануне это число составляло 66 026).

Также сообщается, что за это же время в Бельгии был зафиксирован один скончавшийся от COVID-19 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9822.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 17 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что за прошедшую неделю рост числа выявляемых на территории Бельгии случаев заражения коронавирусом составил 71% и в настоящее время в стране в среднем за сутки фиксируется по 279 новых заразившихся.