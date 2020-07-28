Черкесск, , 09:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен обвинительный приговор двоим организаторам преступного бизнеса. Жители Санкт-Петербурга Максим Т. и Брянской области Александр Г. намеревались торговать наркотиками на территории республики, для чего организовали сеть.

Однако развернуться по полной злоумышленники не успели, их задержали с поличным, сообщили 28 июля в Генпрокуратуре РФ. Как установлено в ходе следствия и в суде, Максим Т. в качестве руководителя группы планировал организовать сбыт наркотиков в Карачаево-Черкесии и близлежащих регионах с помощью так называемых закладок.

Его подельник получил от него осенью 2017 года данные о месте нахождения наркотических средств в городе Железногорске Курской области. Оттуда он перевез их в город Черкесск, но на вокзале был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств организованной группой в значительном и крупном размерах. Суд признал обоих виновными и назначил организатору преступления 14 лет лишения свободы, а его подельнику — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии полицейские пресекли деятельность нарколаборатории