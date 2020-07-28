Воронеж, , 09:38 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 июля.

159 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. Один пациент скончался.

Всего в Воронежской области с 19 марта, когда стало известно о первом заражённом, положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 10 890 человек, из них 10 469 человек выписаны, скончались 89 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области скончался ещё один пациент с коронавирусом