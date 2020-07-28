Абакан, , 09:35 — REGNUM Ещё один случай смерти пациента с COVID-19 подтверждён в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 28 июля в республиканском правительстве.

Умер 83-летний житель Абакана. у него были тяжёлые сопутствующие заболевания.

Таким образом, за весь период в Хакасии скончались 32 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии на сегодняшний день зарегистрировано 2786 случаев заражения коронавирусом.

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