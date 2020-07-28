Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Компания Hot Wheels представила более 30 игрушечных машинок для фестиваля комиксов Comic-Con 2020. Видеоролик, в котором подробно о них рассказывается, размещен на канале Comic-Con International в YouTube.

Представленные в видео машинки появятся в продаже только осенью или весной 2021 года.

Стоит отметить, что производитель игрушечных авто Hot Wheels не первый раз создаёт специальные эксклюзивные модельки для фестиваля. На этот раз некоторые из машинок будут посвящены голливудским блокбастерам: «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и «Лендровера» (Мстители: Финал). Выполнены модели в различных стилях.

Кроме того, производитель детских автомобилей затронул тему видеоигр. На Comic-Con 2020 будут представлены четыре машинки, выполненные по мотивам игры Overwatch.

Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах должен выйти комикс BRZRKR. Одним из авторов проекта является Киану Ривз. В комиксе повествуется о живущем на земле полубоге, который является сыном бога войны.

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