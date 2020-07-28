Киев, , 09:37 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 919 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 28 июля специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно опубликованным данным, за сутки в стране 13 человек скончались от осложнений COVID-19, 622 пациента выздоровели.

Отмечается, что всего с начала пандемии на Украине выявили 66 575 случаев заражения коронавирусом, скончались 1629 человек, а выздоровели 36 744.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине зафиксировали 807 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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