Пхеньян, , 09:36 — REGNUM 27 июля в 22:00 по местному времени в КНДР состоялся праздничный салют в честь 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне, сообщает Korean Central Television (KCTV).

По предварительным данным, глава страны Ким Чен Ын не присутствовал на красочном мероприятии. Известно, что председатель Государственного совета КНДР смотрел праздничный фейерверк в 2013 году, когда в стране отмечали 60-ю годовщину подписания соглашения о перемирии.

Известно, что ранее в этот день Ким Чен Ын возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ыра, а также вручил военачальникам Корейской народной армии наградные пистолеты.

Отметим, что 27 июля в КНДР — национальный праздник и официально называется День Победы в Отечественной освободительной войне.