Тамбов, , 09:26 — REGNUM 36 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 июля.

«36 новых случаев сегодня. Из них: 14 мужчин, 20 женщин, 2 детей (девочка 12 лет, мальчик 15 лет). Возраст взрослых заболевших от 24 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 36 контактных с заболевшими», — сообщили в оперативном штабе.

Один пациент за минувшие сутки скончался.

Всего за период с 17 марта в Тамбовской области положительные результаты тестов на заражение коронавирусом подтверждены у 5878 человек, в 2054 случаях не фиксировалось никаких клинических проявлений. Выздоровели 4931 человек, скончались 35 пациентов. В больнице остаются 278 человек, у 242 пациентов пневмония.