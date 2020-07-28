Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга и соседнего региона — Ленинградской области — предупредили о надвигающемся шторме. Ближе к обеду город и область накроет циклон, который принесет с собой конвективное ненастье. Об этом 28 июля сообщил главный специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

Ухудшение погодных условий жители города увидят уже ранним утром — около десяти часов утра на юге Петербурга начнутся дожди. В течение дня над городом на Неве прогремят грозы, пройдут кратковременные ливни, местами град.

«Всё это будет ограничивать дневной прогрев», — резюмировал специалист.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +23… +25 градусов, по области +21…+26 °C. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, при грозе порывистый до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В свою очередь, ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что до Ленинградской области непогода дойдет к обеду. Начиная с 13:00 — 17:00 и далее в течение суток на территории региона местами ожидаются ливни, град, грозы с усилением ветра до 15−18 м/с.