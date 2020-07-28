Хабаровск, , 09:25 — REGNUM Власти Хабаровского края намерены обсудить возобновление работы спортивных объектов и музеев. Речь об этом шла в ходе заседания оперативного штаба сегодня, 28 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для этого Михаил Дегтярёв (врио губернатора Хабаровского края — прим. ИА REGNUM) проведёт отдельное рабочее совещание, на котором обсудит со специалистами риски такого шага и порядок контроля за деятельностью учреждений. Решение о начале их работы может быть принято уже на следующей неделе», — прокомментировали в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с 9 августа вновь заработают кафе и рестораны. К открытию также готовятся летние лагеря.

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