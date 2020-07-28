Пермь, , 09:24 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 28 июля, от коронавирусной инфекции скончался один пациент, сообщает краевой минздрав.

С начала пандемии в регионе COVID-центрах региона скончались 225 пациентов. Причиной смерти 136 человек медики называют COVID-19, в остальных 89 случаях — сопутствующие заболевания.

За сутки, на 28 июля, из больниц выписали 15 пациентов в связи с выздоровлением. С конца марта от коронавирусной инфекции излечились 4 158 пациентов.

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