Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В Чувашии региональный ЦИК отменил своё решение об изменении единой нумерации избирательных участков. Соответствующее постановление о признании недействительным документа от 16 июля подписали председатель и секретарь ЦИК Чувашии Александр Цветков и Сергей Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

«Признать недействующим постановление избирательной комиссии Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 128/577−6 «О внесении изменений в единую нумерацию избирательных участков на территории Чувашской Республики», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения предлагалось внести в единую нумерацию избирательных участков: если два года назад в Чувашии их было 1156, то новым решением количество участков сокращалось на десять — до 1146. Это решение отозвано.

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Напомним, 13 сентября 2020 года пройдут выборы главы Чувашии и в органы местного самоуправления.

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