Уфа, , 09:49 — REGNUM Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин две недели будет работать удаленно после общения с человеком инфицированным коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, после контакта с носителем этой инфекции Максим Забелин 14 дней будет соблюдать режим самоизоляции и сдаст три теста на коронавирус.

При этом он будет работать в удаленном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данным на 27 июля в Башкирии выявили 6607 фактов заражения коронавирусом, при этом 4845 пациентов справились с этой инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Хабаровские власти назвали дату открытия кафе и ресторанов