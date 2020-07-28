Хабаровск, , 09:19 — REGNUM В Хабаровском крае с 9 августа вновь заработают кафе и рестораны. Решение принято в ходе заседания оперативного штаба сегодня, 28 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В правительстве региона подчеркнули, что точки общепита откроются после тщательных проверок.

«Проверять условия выполнения в них санитарного режима будут специальные комиссии под руководством Роспотребнадзора, — уточнили в краевой администрации. — Для открытия ресторанам предстоит выполнить 12 правил. На первом этапе загрузка точек общепита не превысит 50%».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что детские оздоровительные и загородные лагеря Хабаровского края также начинают готовиться к открытию — при соблюдении строгого санитарного режима.

Читайте также: Детским лагерям Хабаровского края разрешили открыться

Читайте развитие сюжета: Глава Минздрава Башкирии работает удаленно из-за карантина по коронавирусу