Москва, , 09:19 — REGNUM Ещё 827 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве, сообщила 28 июля вице-мэр Анастасия Ракова.

Она рассказала, что в Москве увеличивается число выздоровевших, за последние сутки выписали 827 человек. Общее количество пациентов, которых вылечили московские врачи, достигло 175 812.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 261,7 тысячи граждан на территории России на сегодняшний день остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

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