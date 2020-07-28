Нальчик, , 09:18 — REGNUM Учебный год в Кабардино-Балкарии начнется, как обычно, 1 сентября. Все школы региона будут работать в обычном режиме, сообщила заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Екатерина Мисостова.

«На сегодняшний момент мы находимся на третьем этапе снятия ограничений и очень надеемся, что к началу учебного года ограничения вообще будут сняты»,— цитирует чиновницу ТАСС.

В настоящее время все школы готовы к приему детей на 99%. Для организации учебного процесса закуплены учебники. Из бюджета республики направлено на эти цели 46,5 млн рублей.

Напомним, ранее о том, что регионы будут самостоятельно принимать решения о выборе формата образовательного процесса, исходя из ситуации с коронавирусом, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, каждый субъект определится с решением к 20 августа.