Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе платежной системы PayPal, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, о неполадках в работе сервиса сообщили пользователи США, Великобритании, Нидерландов и Германии. 70% сообщили о проблемах со входом в личный кабинет, 16% — при работе на сайте, и 14% — при проведении платежа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года сбои в работе платёжных систем Visa и Mastercard отметили пользователи нескольких стран, об этом стало известно из данных мониторинга, которые публикует портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

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