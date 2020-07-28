Чунцин, Китай, , 09:17 — REGNUM Ливни в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая привели к гибели четырех человек, еще 140 тыс. человек пострадали в верхнем течении реки Янцзы, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

К 16:00 по местному времени 27 июля около 4343 человек были эвакуированы в безопасное место, сообщили местные власти. Около 746 жилых домов рухнули, прямой экономический ущерб достиг 243,07 млн юаней (около $34 млн).

Третье наводнение началось на реке Янцзы близ города Чунцина 27 июля. По данным гидрологической станции Цуньтань, уровень воды на реке поднялся на 1,45 метра выше опасного уровня, но медленно начал спадать после того, как вода разлилась по городу.