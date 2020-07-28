Саратов, , 09:24 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 28 июля коронавирус выявили у 9111 человек, за сутки положительные тесты получили еще 96 пациентов, из них 93 — жители Саратова. Выздоровели с начала пандемии 5369 человек, за сутки — 99 саратовцев. С момента начала наблюдения скончались 55 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у семи человек, в 87 случаях — заражение из неустановленных источников, двое прибыли с признаками ОРВИ с других территорий.

Опять больше всего зараженных среди лиц в возрасте старше 60 лет — 36 человек, пятеро несовершеннолетних детей.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 255,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 1,8 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 июля выявили 892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 99 491 случая.

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