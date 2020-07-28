Москва, , 09:19 — REGNUM Аккаунт российского телеканала «Царьград» на видеохостинге YouTube заблокирован без объяснений. Сообщение об этом опубликовано 28 июля на странице канала в Telegram.

«Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство», — цитируют представители телеканала сообщение администрации хостинга.

Отмечается, что телеканалу не поступали какие-либо предупреждения или уведомления о возможной блокировке, запрет доступа стал полной неожиданностью. Зрителям пообещали, что все материалы будут доступны на других сетевых ресурсах.

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