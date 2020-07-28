Найроби, , 09:17 — REGNUM За минувшие сутки в Кении выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве на пресс-конференции.

Кагве заявил, что общее число случаев заражения коронавирусом в Кении достигло 17 975. За последние 24 часа были протестированы 3197 образцов.

По информации журналистов издания, после того, как число смертей от осложнений COVID-19 достигло 285, власти страны обратилась к вышедшим на пенсию работникам отделений реанимации с просьбой оказания помощи тем, кто нуждается в круглосуточной медицинской помощи.