Москва, , 09:13 — REGNUM Свыше 261,7 тысячи граждан на территории России на сегодняшний день остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 261 722 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 27,3 млн, 185 тысяч из которых были проведены за прошедшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии от COVID-19 излечилась ветеран, пережившая блокаду Ленинграда.

Читайте развитие сюжета: В Москве от COVID-19 вылечились ещё 827 пациентов