Магнитогорск, Челябинская область, 28 июля 2020, 09:07 — REGNUM В Челябинской области усилено наказание наркоторговцу. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска признал его виновным, в том числе в покушении на сбыт наркосредств в крупном размере. Согласно приговору, было назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Однако прокуратура посчитала приговор мягким.
Прокурор настоял на ужесточении наказания. Областной суд назначил осуждённому 11 лет колонии, добавив полгода.