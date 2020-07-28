Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В Свердловской области организовали уже 906 896 тестов на наличие коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на вечер 27 июля 2020 года, всего обследовано 845 080 человек — жителей и гостей региона. За сутки с 26 по 27 июля 2020 года врачам удалось обследовать 8332 человек, у них были взяты 8353 теста.

Всего в регионе подтверждено 19 725 случаев заражения коронавирусом. SARS-CoV-2 нашли у 2,33% людей, прошедших обследование на наличие вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» ещё на неделю, по 3 августа 2020 года.

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