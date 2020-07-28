Улан-Удэ, , 09:03 — REGNUM В Бурятии из больницы выписана 85-летняя ветеран труда Валентина Носкова, излечившаяся от COVID-19. Об этом написала на своей странице в инстаграм главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

По её словам, женщина перенесла месячный курс лечения от пневмонии.

«Она прошла блокаду в Ленинграде, ветеран труда, 24 года работала оператором Почты России. На прощание с нами искренне благодарила медиков больницы за профессиональную работу, доброе отношение, заботу и уход!» — отметила медик.

Она добавила, что лечащий врач Бадмаев Батор стал только вторым врачом в жизни пожилой пациентки.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за всё время эпидемии подтвердили более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 тыс. человек к настоящему времени выздоровели.

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