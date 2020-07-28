Пенза, , 09:06 — REGNUM В Пензе близится к завершению строительство светомузыкального фонтана. Сейчас идут работы по благоустройству прилегающей территории. На новом объекте, который вскоре появится на реконструированной Фонтанной площади, будут звучать 11 музыкальных произведений.

В плей-лист вошла музыка известных композиторов: А. Хачатурян «Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад», Поль Мориа «Менуэт», «Старгород» с композицией «От Баха до Битлз», Е. Дога «Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», Ханс Циммер «Пираты Карибского моря», DJ Крис Паркер «Symphony 2011», Эннио Морриконе «Полет кондора», Р. Щедрин — Ж. Бизе «Кармен-сюита-танец», Большой симфонический оркестр — Георгий Свиридов «Тройка», Ван Клиберн «П. Чайковский — первый концерт (фрагмент)».

Завершать музыкальные композиции будет песня группы Queen «The Show Must Go On».

Светомузыкальный фонтан представляет собой сооружение прямоугольной формы, в состав которого входят чаша фонтана и пешеходная часть.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе реконструкцию светомузыкального фонтана планировали завершить к 15 июля, а благоустройство прилегающей к нему территории ориентировочно к 25 августа текущего года.

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