Москва, , 08:57 — REGNUM По московской программе страхования жилья жители города получили компенсации объёмом 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил 28 июля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что программа действует с 1995 года, за это время обработали 200 тыс. страховых случаев.

«Только с начала 2020 года городскую страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи московских семей. Правительство Москвы и страховые компании, участвующие в программе, выплатили горожанам около 61 млн рублей», — рассказал Ефимов.

По его словам, в настоящее время в программе участвуют 2,5 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, обороты сферы торговли и услуг в Москве превысили показатели 2019 года.

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