Тбилиси, , 08:58 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили восемь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информация об этом была опубликована 28 июля на сайте Stopcov.ge.

По последним данным, всего в стране зафиксировано 1145 человек, у которых тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Пять человек, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 927, или 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 16 пациентов. В карантине размещены 6459 человек, в стационаре — 353.

Напомним, в Грузии на прошлой неделе выявили два формирующихся очага распространения коронавируса: Гардабанский муниципалитет и столичный вещевой рынок Лило. Там введены дополнительные меры эпидемиологической безопасности.

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