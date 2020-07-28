Хабаровск, , 08:56 — REGNUM Хабаровские медики в срочном порядке оборудуют новые места в больницах для пациентов с коронавирусом. По данным правительства региона, после массовых митингов ожидается прирост — до 140−150 пациентов в сутки.

Так, за за неделю в медучреждениях открыли более 100 дополнительных мест. В настоящее время общее количество коек составляет 1646.

«Общая загруженность мест по региону — 68%. При необходимости есть возможность оборудовать ещё как минимум 300 мест», — прокомментировал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Коэффициент прироста заражения в Хабаровском крае за неделю составляет 1,9, что считается высоким показателем. За сутки в регионе в среднем выявляется по 120 новых случаев заражения.