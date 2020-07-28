Сан-Сальвадор, , 08:55 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Сальвадора подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч. Об этом 28 июля сообщает минздрав страны.

По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 15 035.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов в Сальвадоре составляет 408 пациентов, при 7793 вылечившихся от нового заболевания.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 229 186 тестов на коронавирусную инфекцию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане выросло до 84648, в том числе 1526 — за минувшие сутки.