Оренбург, , 08:52 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура выявила нарушения в Чебеньковском детском доме. расположенном на территории Оренбургского района. Директору внесено представление. Возбуждено административное производство, сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе комплексной проверки установлено, что учреждение ненадлежащим образом осуществляет деятельность по содержанию детей, связанную с обучением, питанием, организацией досуга, оказанием медпомощи.

Кроме того, не выполнен плановый показатель госзадания 2019 года, что свидетельствует о нарушения бюджетного законодательства. Отклонение от нормы составило 15% при допустимых 5%.