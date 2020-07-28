Москва, , 08:54 — REGNUM 12 вещей, которые необходимо взять с собой в длительное путешествие на машине, назвал эксперт издания «За рулем» Илья Пименов.

По его словам, в первую очередь необходимо собрать так называемый дежурный набор, который содержит: знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, буксировочный трос, пусковые провода и сигнальный жилет.

Также Пименов советует брать с собой небольшую канистру с топливом. Она необходима для того, чтобы в случае, если топливо закончилось, доехать до заправки.

Кроме того, отмечает эксперт, не помешает положить в машину воду. Она пригодиться для того, чтобы утолить жажду. Вода необходима для мытья рук, а также её можно залить в бачок стеклоомывателя или расширительный бачок.

Пименов считает, что с собой в дорогу стоит взять моторное масло, поскольку некоторые агрегаты «страдают так называемым масложором». Конечно технические жидкости продаются почти на всех заправках. Однако смешивать моторное масло нельзя, поэтому лучше сразу запастись тем, которое уже залито.

Еще одна вещь, которая может пригодится в дороге — это набор для ремонта бескамерных шин. Кроме того, следует взять запасные предохранители на случай проблем с электрикой и набор ламп для оптики и фонарь.

Напомним, специалисты британской компании Direct Line Group доказали, что электромобили дешевле в эксплуатации, чем машины с двигателем внутреннего сгорания.

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