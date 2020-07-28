Ставрополь, , 08:53 — REGNUM Три новых случая смерти пациентов с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано на Ставрополье. Их общее количество в регионе, по данным на утро 28 июля, достигло 148, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

К настоящему времени на Ставрополье проведено более 277 тыс. тестов на COVID-19, зафиксировано 7880 фактов заражения коронавирусом нового типа. Накануне в регионе выявили 110 носителей инфекции, что на 18 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки на Ставрополье в связи с выздоровлением были выписаны из-под медицинского наблюдения 112 человек, заразившиеся коронавирусом, — это наивысший показатель в крае начиная с 17 июля. Всего в регионе болезнь победили 5107 человек, или 64,8% от общего числа пациентов с COVID-19.