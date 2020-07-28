Уфа, , 08:52 — REGNUM Число участников единого государственного экзамена (ЕГЭ), сдавших его на 100 баллов, возросло до 80 в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, по итогам сдачи семи экзаменов по ЕГЭ в Башкирии определились 80 стобальников. При этом, средний тестовый балл ЕГЭ по истории в текущем году вырос в сравнении с прошлым годом и составил 56,5. А число его участников, которые набрали от 81 до 100 баллов, составило 262 человека. Восемь человек сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов. А всего сдавали ЕГЭ по этому предмету в текущем году 1997 человек.

Отмечается, что средний тестовый балл ЕГЭ по физике составил 57,8. При этом 554 человека набрали от 81 до 100 баллов. А 19 человек набрали максимальный балл. Всего сдавали этот экзамен 4377 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии по итогам ЕГЭ по профильной математике восемь выпускников набрали 100 баллов, а 1091 участник ЕГЭ набрал 81 балл и более.

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