Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Екатеринбургский зоопарк всего за пару дней посетили около 6 000 жителей и гостей города, сообщают в организации.

Как передаёт «Новый день», после перерыва в зоопарк нахлынули посетители. Учреждение открыли 25 июля 2020 года. За выходные учреждение посетили около 6 000 человек.

Хотя многие животные отвыкли от внимания людей, они, в основном, не прячутся от них, а охотно позируют гостям зоопарка. В учреждении действуют ограничения: необходимо носить маску или респиратор, соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге открыли для посещения бассейны, готовится к открытию музей ИЗО.

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