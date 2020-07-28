Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве в 2020 году построят и ведут в эксплуатацию 11 спортивных объектов. Об этом заявил заммэра Рафик Загрутдинов, сообщили в Стройкомплексе.

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По его словам, всего за три года (до конца 2022 года) за счет городского бюджета планируется построить 44 спортивных сооружения.

«На эти цели в адресной инвестиционной программе города заложено более 28 млрд рублей», — уточнил Загрутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве появятся некапитальные объекты спортивного назначения.

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