Данбери, США, , 08:54 — REGNUM Сторона обвинения просит не отпускать российскую гражданку Богдану Осипову (Мобли), которая находится в тюрьме города Данбери в США, под домашний арест. Соответствующее ходатайство поступило в федеральный окружной суд в штате Канзас, следует из электронной базы документов.

В прокуратуре утверждают, что у Осиповой, отбывающей наказание в штате Коннектикут, есть причины бежать из страны. Так, её дети находятся в России, а весомых доказательств об отсутствии желания бежать она не предоставила.

Суд не должен удовлетворять просьбу женщины, заявил помощник прокурора по округу Канзас Джейсон Харт.

В середине июля Осипова, которую осудили в США за похищение и вывоз из страны своих детей, а также за вымогательство, попросила суд о переводе под домашний арест. Отбывать остаток срока — около трёх лет — она готова в доме своего приёмного отца в Нью-Йорке. Просьба женщины связана с хроническими заболеваниями и риском заразиться в тюрьме новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Осипову осудили в США в 2019 году. В апреле 2020 года российские дипломаты потребовали, чтобы в тюрьме были приняты меры по недопущению инфицирования осужденной.

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