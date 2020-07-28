Париж, , 08:42 — REGNUM Пандемия оставит длительный след в авиационном секторе Франции, передает BFM TV.

Возвращение воздушного движения в Париже к уровню 2019 года ожидается между 2024 и 2027 годами.

«Это первый раз за 50 лет, когда воздушное движение испытало такой внезапный всплеск, и становится очевидным, что восстановление будет очень постепенным: возврат к уровню трафика 2019 года в Париже ожидается между 2024 и 2027 годами», — заявил Августин де Романе, генеральный директор компании, управляющей аэропортами Парижа.

Известно, что остановка работы аэропортов из-за пандемии привела к потере 543 млн евро в первом полугодии по сравнению с прибылью в 250 млн евро в 2019 году, поскольку трафик сократился более чем на 62%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции направил послание парламентскому большинству о мобилизации и воздал ему должное, отметив, что оно «выдержало» во время кризиса в области здравоохранения.

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