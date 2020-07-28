Бразилиа, , 08:41 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 23,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране было выявлено 23 578 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 442 375.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии было зафиксировано 614 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 87 618.

При этом уточняется, что в настоящее время в стране 1 667 667 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 212 иранцев умерли от COVID-19 за последние 24 часа, в результате чего их общее число достигло 15 912.